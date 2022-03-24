Enfield Belediye Başkanı Kahramanmaraşlı Sabri Özaydın'dan yardım balosu

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan’ın yanı sıra Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Türkiye’den 7 belediye başkanı, geceye katılım sağladı.

İngiltere milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri, MUSİAD UK Başkanı ve üyeleri, toplum temsilcileri ve birçok önemli isim de baloya katıldı.

İki yıldır belediye başkanlığı yapan Özaydın geceye dair açıklamalarda bulundu.

Öte yandan geceye katılım sağlayan belediye başkanlarından Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de bir açıklama yaparak geceyi düzenleyen Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydına teşekkürlerini iletti