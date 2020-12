Engel tanımayan Down Kafe damakları tatlandırıyor!

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Onikişubat Belediyesi İle Beraber Yürüttükleri Bir Proje Olan Ve Sosyal Etkinlik Merkezi Olarak Hayata Kazandırılan Dokmer Bünyesinde Down Kafe Kahramanmaraş Halkının Hizmetine Sunuldu.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Onikişubat Belediyesi İle Beraber Yürüttükleri Bir Proje Olan Ve Sosyal Etkinlik Merkezi Olarak Hayata Kazandırılan Down Eğitim, Kültür, Sanat Ve Rehabilitasyon Merkezi Bünyesindeki Down Cafe Misafirlerini Ağırlamaya Başladı.

2014 Yılında Faaliyete Geçen Derneğin Bünyesinde Açılan Down Cafe İle De Down Sendromlu Bireylerin Topluma Katılımını Sağlayabilmeyi Ve Farkındalık Oluşturmayı Amaçlıyor.

Aynı Zamanda Bu Kafenin Tüm Geliri Down Sendromlu Bireylerin Eğitimine Katkı Sunabilmek İçin Geliştirilen Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Hayat Buluyor.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Down Cafe’nin Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Olduğunu Söyledi.

Onikişubat Belediyesi Down Eğitim, Kültür Ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yiğiter Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Aksu Haber’e Bilgiler Verdi.