Engelli bireyin babası istedi, Mahir Ünal Elbistan’a okul kazandırdı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın destekleriyle Elbistan’a Özel Eğitim Uygulama Merkezi binası yapılıyor.

Ünal’ın Elbistan gezisinde bir engelli birey babasının engelli çocukların eğitimde sorun yaşadıklarını bildirip, okul yapılması talebini üzerine şehre okul kazandırılması için Ünal’ın talimat vermesinin ardından yapılan çalışmalar sonuçlandırıldı.

Yunus Emre Mahallesi Cumartesi Pazarı olarak kullanılan alana 19 milyon 182 bin lira maliyetle 16 derslikli özel eğitim uygulama merkezi yapılması için ihale yapıldı.

Bahar aylarında başlaması planlanan özel binanın 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’a yatırımlar için teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, okulun hizmete açılmasıyla birlikte özel çocukların engelsiz bir eğitime kavuşturulacaklarını söyledi.

Bölgede birçok ilde dahi bulunmayan özel eğitim uygulama merkezinin engelli bireylere eğitim imkânı sağlayacağını belirten Tıraş: “Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları hizmet üretmeye devam ediyor. Grup Başkan vekilimiz Mahir Ünal bir gezisinde engelli çocuğu bulunan bir vatandaşımızın talebi üzerine şehrimize özel eğitim uygulama merkezi kazandırılması için çalışma başlattı. Proje hazırlandı, ihalesi de yapıldı çok şükür. 19 milyon 182 bin liraya mal olacak. Şimdi muhalefet bir okul ne olacak ki diyecek ama durum öyle değil. Bunun kıymetini engelli çocuğu olan aileler çok iyi bilir. AK Parti olarak bizler kimin neye ihtiyacı var, toplumun neye ihtiyacı var o ihtiyaçlar nasıl giderilir bunun derdindeyiz. Biz doların düşmesi alım fırsatıdır diyen zihniyetlere inat hizmet etmek için, halkımızın sorunlarını gidermek için mücadelemize bıkmadan usanmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.