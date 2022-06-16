Engelli bireylere yüzme başta olmak üzere birçok branşta kurslar verilecek
Kahramanmaraş’ta 29 Haziran’da açılışı gerçekleştirilecek yaz spor okullarında engelsiz spor adı altında engelli bireylere yüzme başta olmak üzere birçok branşta kurslar verilecek.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2022, 16:25 16.06.2022, 19:40
Sadece yaz tatili döneminde değil yıl boyu engelli bireylerin spora kazandırılması adına devam eden yüzme kurslarında sosyal hayata ayak uyduran sporcu adayı olarak yarışmalara katılıyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “engelli bireyler için yaz aylarında değil yıl boyu çalışmalarımıza devam ediyoruz, ailelerimizden özel isteğimiz çocukları spor alanlarına getirsinler” sözlerine yer verdi.
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