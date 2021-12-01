Engelliler Günü Etkinliklerle Kutlanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Programlar, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 2 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Anadolu Masalları ve Kukla Gösterimi ile başlayacak. Kentteki özel eğitim ve görme engelliler okullarının öğretmen ve öğrenci etkinlikleriyle sürecek programda, konser etkinliği de düzenlenecek.

Nasıl Başardık? Paneli

3 Aralık Cuma günü Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde devam edecek etkinliklerde, farklı branşlarda başarı gösteren engelli vatandaşların katılımıyla Nasıl Başardık? paneli düzenlenecek. Gülnaz Gültekin, Beytullah Eroğlu, Gülşah Dilbirliği, Pelin Doğan, Gamze Çakmak ve Kubilay Öztürk’ün konuşma yapacağı programın sonunda konserle müzik ziyafeti verilecek.

Yeşil Gören Gözüm Hatıra Ormanı

Düzenlenecek bir diğer etkinlik ise Yeşil Gözüm Adlı Hatıra ormanının açılışı olacak. Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Dulkadiroğlu ilçesinin Seyrantepe Mahallesi Yeni Oba mevkiinde oluşturulan hatıra ormanı açılış programı ise 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.