Engelliler Günü Etkinliklerle Kutlanacak
Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 2 – 4 Aralık tarihleri arasında kukla gösterimi, panel, konser ve hatıra ormanı açılışı gibi bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Programlar, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 2 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Anadolu Masalları ve Kukla Gösterimi ile başlayacak. Kentteki özel eğitim ve görme engelliler okullarının öğretmen ve öğrenci etkinlikleriyle sürecek programda, konser etkinliği de düzenlenecek.
Nasıl Başardık? Paneli
3 Aralık Cuma günü Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde devam edecek etkinliklerde, farklı branşlarda başarı gösteren engelli vatandaşların katılımıyla Nasıl Başardık? paneli düzenlenecek. Gülnaz Gültekin, Beytullah Eroğlu, Gülşah Dilbirliği, Pelin Doğan, Gamze Çakmak ve Kubilay Öztürk’ün konuşma yapacağı programın sonunda konserle müzik ziyafeti verilecek.
Yeşil Gören Gözüm Hatıra Ormanı
Düzenlenecek bir diğer etkinlik ise Yeşil Gözüm Adlı Hatıra ormanının açılışı olacak. Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle Dulkadiroğlu ilçesinin Seyrantepe Mahallesi Yeni Oba mevkiinde oluşturulan hatıra ormanı açılış programı ise 4 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|13
|14
|17. Watford
|13
|13
|18. Norwich City
|14
|10
|19. Burnley
|12
|9
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|33
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7