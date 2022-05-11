Engelliler Haftası münasebetiyle sergi düzenledi!
Dulkadiroğlu Özel Eğitim Meslek Okulu 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle sergi düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 11.05.2022, 15:45 11.05.2022, 18:41
Özel eğitim alan öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinliğe Dulkadiroğlu kaymakamı Kadir Okatan, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, kurum amirleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Burada Aksu Haber’e konuşan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kurdele kesim töreninde açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, serginin hayırlara vesile olmasını diledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutladı.
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