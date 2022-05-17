Engelliler haftasında özel yetenekli vatandaşlarla bir araya geldi

Pazarcık Belediyesi makamında Fatih İlkokulu öğrencileri ve vatandaşları misafir eden Başkan Yılmazcan ziyarette hediye takdim etti.

Ziyarette Pazarcık Engelliler Dernek Başkanı Mehmet KERT misafirperverliğinde dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YILMAZCAN ise “En büyük engel sevgisizliktir” ifadelerine yer verdi

“Her vatandaşımız birer engelli adayı olduğunu unutmadan yaşamalıdır. Yapacağımız bu empati onların hayatlarını kolaylaştırmaya yarayacaktır. Tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftası’nı kutluyorum”