Enver Çelebi, güven tazeledi
Kahramanmaraş Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda seçim heyecanı mevcut başkan Enver Çelebi’nin güven tazelemesiyle sonuçlandı.
Küçük Sanayi Sitesi Osman Onbaşı Camii altındaki toplantı salonunda gerçekleşen Genel Kurulda mevcut Başkan Enver Çelebi ve Musa Ayyıldız başkanlık için yarıştı.
Konuşmasında Marangozlar ve Mobilyacıların tüm sorunlarının çözüme kavuşturulacağını ifade eden Başkan Çelebi, yeni oda binası çalışmalarının da müjdesini verdi.
Bu projeyle odanın güç kazanacağını ifade eden Çelebi, yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kıymetli meslektaşlarım, saygı değer üyelerimiz. Sizlerle birlikte üç dönemdir odamızın gelişmesi ve kalkınması adına yol yürümekteyim. Teveccühünüz ve inancınızla bir dönemin daha kapılarını açtık. Bundan sonraki süreçte yarım kalan ve eksik gördüğümüz işlerle alakalı çalışmaları hızlandıracağız. İnşallah bu dönem oda binamızı tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeyi sürdüreceğiz.”
Bu arada, başkanlığa bir kez daha seçilen Enver Çelebi’nin yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ise, Hasan Aydoğan, Erdoğan Bilsin, Orhan Serçe, Sıddık Kardaş, Seydi Alibeyler, Yakup Fındık’tan oluştu.
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