Epilepsi hastası oğlu için yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, küçük yaşlarda geçirdikleri ateşli hastalık nedeniyle epilepsiye yakalanan iki çocuğundan birini kaybeden 60 yaşındaki Dilber Yurtsever, geriye kalan oğlunun tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor.

KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 10:55
Epilepsi hastası oğlu için yardım bekliyor

İlçeye bağlı Kale Mahallesinde 24 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Samet Kayıran’la yaşayan Dilber Yurtsever, tedavi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan, Sağlık Bakanlığından ve sanatçı Haluk Levent’in Ahbap Derneğinden yardım istedi.

2015 yılında bir oğlunun silahla vurularak ölmesi, 2020 yılında ise kızının intihar etmesiyle sarsılan anne Yurtsever, “Geriye bir tek dayanağım Samet kaldı. Oğlum henüz 24 yaşında ve epilepsi hastalığıyla mücadele ediyor. Bu hastalığı yenmesi için yetkililerden yardım bekliyorum.” dedi.

Oğlu Samet’in hasatlığını yenmesinin yapılacak ameliyata bağlı olduğunu söyleyen Yurtsever, “ 3 tane çocuğum vardı. En büyük oğlumun akli dengesi yerinde değildi. 2015 yılında çarşı içinde silahla vuruldu ve 30 yaşında hayatını kaybetti. Geriye ikisi de epilepsi hastası olan kızım ve oğlum kaldı. Kızım Merve de epilepsi hastasıydı. Tedavisi için birçok doktora gittik. Fakat kızım hastalık nedeniyle kullandığı ilaçlar nedeniyle aşırı kilo almaya başladı. Kızım Merve de her seferinde bu hastalıkla yaşamak istemediğini söylerdi. Geçtiğimiz yıl evden çıkıp gitmiş ve bir inşaattan atlayarak intihar etti. Kızımı da 27 yaşında kaybettim. Oğlum Samet 2 buçuk yaşından buyana epilepsiyle mücadele ediyor. Şimdide Samet’in durumu ağırlaştı. Kızımdan dolayı gitmediğim doktor kalmamıştı. Oğlumla da elimizden geldiğince tedavi için doktor doktor geziyoruz. En son İstanbul’da özel bir doktora götürdüm fakat ameliyat için çok yüklü bir miktar ücret çıkıyor. Maddi durumumuz iyice geriye gitti. Bu tedavi için gerekli parayı karışlayamayacağız. Geriye bir tek Samet kaldı ve tedavisi için yardım bekliyoruz. Oğlumun sağlına kavuşmasını ve bir iş sahibi olmasını, mutlu olmasını istiyorum.” açıklamasında bulundu.

Oğlunun sık sık nöbet geçirdiğini ve kendine zarar verdiğini ifade eden Yurtsever, şunları söyledi:

“Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gittiğimizde doktorlar Samet’in epilepsi nöbetindeki durumunu görmek istediler. Ona göre ameliyat kararı verecekler. Lazer ameliyatıyla beyindeki o bölgeyi çıkarabileceklerini ifade ettiler. Oğlum epilepsi nöbeti sırasında dudaklarını ısırıyor, ağzından kan geliyor ve bayılıyor. Bunu doktorlara söylediğimde nöbet sırasında oğlumun ölebileceğini söylüyor. Samet’i kaybetmek istemiyorum. Benim için çocuğumun sağlığında hiç bir şey önemli değil. İki çocuğum öldü, Samet’i kaybetmek istemiyorum.”

“Samet, Erdoğan’ın hayranı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seven spilepsi hastası olan Samet’in külliye davet edilmek istediğini ifade eden Yurtsever, “ Oğlum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyor. Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’taki mitinglerine gider. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın sesimizi duymasını istiyorum. Sağlık Bakanlığımızdan yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ayrıca Haluk Levent ve Ahbap Derneği bizlere ulaşırsa memnun oluruz. Tek isteğim Samet’in iti tedavi olması ve birlikte güzel günler geçirmek. Samet, tedavisi için gerekli ameliyatı olsa, ilaçlarını bıraksa düzelecek. Bunun için tüm yetkililerden yardım bekliyorum.” İfadelerine yerverdi.

Hastalıkla 2 buçuk yaşından buyana mücadele ettiğini ifade eden Samet Kayıran ise, “Hastalık nedeniyle kullandığım ilaçlar bana sıkıntı veriyor. 24 yaşına geldim ve hastalığımda ağırlaşmaya başladı. Şimdi nöbetlerim artmaya başladı. Yolda yürürken bayılıyorum. Tedavimi olup sağlığıma kavuşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Elimden geldiği kadarıyla Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’taki tüm programlarına katıldım. Fakat hiçbirinde korumaları aşıp cumhurbaşkanımızla görüşüp, derdimi anlatamadım.” dedi.

#Kahramanamaraş #Epilepsi hastası #Epilepsi #Afşin #Dilber Yurtsever
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