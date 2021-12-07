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Erasmus+ Proje Toplantısı İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleştirildi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi" (Social Media Addiction, Social Life's Extinction) projesi final toplantısı, proje ortağı Türkiye, İspanya ve Polonya ekipleri ile İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 18:01
Erasmus+ Proje Toplantısı İspanya’nın Valencia şehrinde gerçekleştirildi

Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sosyal Hayatın Tükenişi" (Social Media Addiction, Social Life's Extinction) adlı KA201 “Okul Eğitimi” alanında Stratejik Ortaklık Erasmus+ projesi, Türkiye'den koordinatör kurum olan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve yerel ortak Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir. Projede İspanya'nın Valencia şehrinden Mancomunitat de la Ribera Alta adlı yerel eğitim otoritesi ve Colegio Hernandez adlı okul ve Polonya'nın Lodz şehrinden 36,6 Competence Centre adlı teknoloji merkezi ortak olarak yer almaktadır.

Projenin final toplantısı 30 Kasım, 1-2 Aralık 2021 tarihlerinde proje ortağı kurum Valensiya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Colegio Hernandez ev sahipliğinde İspanya'dan Mancomunidad de la Ribera Alta kurumu yetkilileri, Polonya'nın Lodz şehrinden 36,6 Competence Centre kurumu yetkilileri ve Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Zekeriya Kahveci, Akif Bulut, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ekibinden Kürşat Çiftçi, Zeki Yıldırım, Emre Arıcı ve Kadir Demirkaynak ile Dulkadiroğlu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden rehberlik öğretmenleri Savaş Çetinkurt ve Ahmet Toplu katıldı.

3 gün süren toplantıda kurumlar son toplantıdan bu yana salgın dönemini de kapsayan etkinliklerin sunumlarını ve elde edilen proje çıktılarını karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Projede final raporunun doldurulması ve faaliyetlerin tamamlanması konularında çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda kurumlar, gelecekte yeni projeler gerçekleştirmek ve iş birliğinin devam ettirilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Toplantı sonrası şehrin eğitiminden sorumlu yerel yöneticilere ve Castillo de Xátiva Belediye Başkanı Noguera Alberola, Emilio Óscar’a ziyaret gerçekleştirilerek proje hakkında bilgilendirme yapıldı. Ev sahibi kurum idarecileri, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ve işbirliğinin gelecekte devam ettirilmesi yönünde istekli olduklarını belirtti. Yapılan kurum ziyaretleri sonrasında Valensiya ve Xativa şehir turu ve kültürel gezi düzenlendi.

#Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü
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