Erdal Kanbur güven tazeledi
Kahramanmaraş Lokantacılar Kebapçılar ve Pastaneciler Odası’nda genel kurul heyecanı yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.01.2022, 16:22 23.01.2022, 17:23
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılan seçimde tek aday olarak çıkan mevcut başkan Erdal Kanbur güven tazeledi.
Burada Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Lokantacılar Kebapçılar Ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, “eli gönlü bol esnaflarıma, desteklediklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet kuybu’da, genel kurulun odaya hayırlar getirmesini diledi.
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