Erdem Karakoç, Mert ailesinin düğününe katıldı

Çobanbeyli Mahallesinde Mert ailesinin düğününe katılan Afşinli hemşerimiz Erdem Karakoç genç çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi. Diyarbakır’da görev yapan Özel Harekat Polisi Mustafa Mert’in mutlu gününde yalnız bırakmaya Karakoç, genç çifte tavsiyelerde bulundu.

Karakoç, “Allah bu iki gencimizi mesut ve bahtiyar eylesin. Başbuğ’umuz Alpaslan Türkeş bize her zaman şu öğüdü vermiştir. ‘Peygamber Efendimizin sünnetlerine uyun, evlenin, neslinin çoğalsın. Neslinizle de Allah’ın adaletiyle yeryüzüne hakim olmak için gayret gösterin.’ Mustafa kardeşimiz görevi gereği zaten bunu yapmaya gayret ediyor. Tüm polislerimizin ve askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Mutluluklar her zaman bu genç çiftimizin olsun” açıklamasında bulundu. Ailelere de hayırlı olsun dileklerini ileten Karakoç, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından yoğun programlarından dolayı düğünden ayrıldı.