Erdi Yüceyıldız Hair Star, bir sosyal sorumluluk projesine daha imzasını attı

Sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile Kırsal Bölgelerdeki Okullarda Eğitim Gören ve Kahramanmaraş’ı gezme fırsatı bulamayan öğrenciler için bir tebessüme değer gönüllüleri çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çeşitli eğlence merkezlerinden sonra saç bakımı için Erdi Yüceyıldız Hair Star’a gelen öğrenciler burada ücretsiz bir şekilde hizmet aldı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Bir Tebessüme Değer Gönüllüleri Kurucusu Fatih Akpınar desteklerinden dolayı Erdi Yüceyıldız ve diğer tüm paydaşlara teşekkür etti.

İşletme Sahibi Erdi Yüceyıldız’da “minik kardeşlerimizin sevincine ortak olmak bizleri çok mutlu etti” dedi.