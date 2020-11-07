Erdoğan'dan resmen açıkladı! Rum ve Yunan'ı çıldırtacak hamle: Ayın 15'inde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte KKTC'de törene katılacaklarını ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacaklarını açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 16:08 07.11.2020, 20:36
AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan KKTC'deki seçimler ilgili yaptığı açıklamada "Şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız." ifadelerini kullandı.
11°
açık
Namaz Vakti 08 Kasım 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Konyaspor
|7
|9
|11. Antalyaspor
|8
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Sivasspor
|6
|8
|14. Erzurumspor
|7
|8
|15. Hatayspor
|5
|8
|16. Malatyaspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|6
|6
|19. Gençlerbirliği
|6
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Chelsea
|8
|15
|4. Leicester City
|7
|15
|5. Tottenham
|7
|14
|6. Everton
|8
|13
|7. Crystal Palace
|8
|13
|8. Wolverhampton
|7
|13
|9. Aston Villa
|6
|12
|10. Arsenal
|7
|12
|11. Man City
|6
|11
|12. Newcastle
|8
|11
|13. M. United
|7
|10
|14. Leeds United
|8
|10
|15. West Ham
|7
|8
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|7
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Sevilla
|7
|10
|12. Osasuna
|8
|10
|13. Athletic Bilbao
|7
|9
|14. Eibar
|9
|9
|15. Valencia
|8
|8
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3