Erdoğan'dan resmen açıkladı! Rum ve Yunan'ı çıldırtacak hamle: Ayın 15'inde...

AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan KKTC'deki seçimler ilgili yaptığı açıklamada "Şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız." ifadelerini kullandı.