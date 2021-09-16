Erdoğan’ı Kahramanmaraş’a davet etmişti! Küçük, süreci Aksu Haber’e anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’a gelmesine vesile olan Kahramanmaraşlı İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hümeyra İrem Küçük, Erdoğan’ın kente gelme sürecini Aksu Haber Muhabiri Gökhan Çalı’ya anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Programının 2.’sini geçtiğimiz hafta Cuma günü Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdi. Buluşma programının 1.’sinin yapıldığı Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kahramanmaraş’a davet ederek programın Kahramanmaraş’ta yapılmasına ve Erdoğan’ın kent halkıyla buluşmasına vesile olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Hümeyra İrem Küçük, ‘hayatımın en guru verici anlarıydı’ sözleriyle ifade ettiği süreci anlattı. Program vesilesiyle Toplu Açılış Töreni ve İl Danışma Meclisi Toplantısı’na da katılan Erdoğan’ın Kahramanmaraş’a gelmesinde başrolü oynayan Küçük, Cumhurbaşkanı’nın kente gelmesine vesile olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gençlik buluşmasında Erdoğan’ın kendi kaleme aldığı kitabını ilk imzalatan kişi olma şerefine nail olduğunu da kaydeden Küçük, “Kendi seslendirdiği şiirleri bize hediye etti. Çok güzel bir armağandı” dedi.

TÜM TÜRKİYE’NİN GÖZÜ ÖNÜNDE KAHRAMANMARAŞ’A DAVET ETTİ

Üniversite öğrencisi Küçük, süreci şöyle anlattı: “İlk önce Ramazan ayında ‘En Uzun Sahur Sofrası’ adı altında Cumhurbaşkanımızla Zoom üzerinden iftar programı yaptık, sahur programına kadar. O programda Kahramanmaraş olarak konuşma fırsatı yakalayamamıştık. Daha sonra Ankara söyleşileri olmuştu. AK Parti Genel Merkez’den Kahramanmaraş adına beni seçtiler. 19 Mayıs Söyleşilerinde Diyarbakır’da arkadaşımız mikrofonu benden önce alma şansına sahip oldu. O Diyarbakır’a davet etti, daha sonrasında bir arkadaşımız da ‘O zaman uluslararası bir şiir yarışması yapalım hem dünya da ses getirmiş oluruz’ dedi. Daha sonra mikrofonu ben aldım ve Cumhurbaşkanımıza ‘Eğer şiirle alakalı bir program olacaksa şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta olsun’ dedim. Çok hoşuna gitti bu durum. ‘Tabii ki’ dedi. ‘Necip Fazıl’ın, Erdem Beyazıt’ın Cahit Zarifoğlu’nun olduğu bir yerde bir program düzenlemek isteriz’ dedi. Böylelikle ilk sözümüzü gerçekleştirdik. Daha sonra Diyarbakırlı arkadaşımızın daveti üzerine Diyarbakır gençlik söyleşilerine gitti ve tekrardan orada Cumhurbaşkanımızı davet etme şansına nail oldum ve sözünü tekrardan hatırlattım. Canlı yayında Hayrettin Güngör Başkanımızı aradı ve sözünü tuttuğunu söyledi. Daha sonrasında maalesef ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı 40 gün gecikmeyle gelişi iptal olmuştu. Daha sonrasında sözünü tutarak söyleşiye geldi.

“ÇITAYI ÇOK FAZLA YÜKSEĞE ÇIKARTTI”

Ankara Gençlik Kolları Başkanımız ve Bakanlarımız Kahramanmaraş’a teşrif ettiler. Gelen genç arkadaşlarımız Bakanlarımızla yakından tanışmış oldular, onlara sorunlarını iletmiş oldular. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımızla birebir konuşma şansı, birebir soru sorma şansı yakaladılar. Ve en önemlisi Cumhurbaşkanımızın şiirlerini dinledik, Cumhurbaşkanımızla hoş sohbet içerisinde bulunduk. Ve zamanında annesine ithaf ettiği şiiri söylerken duygulandı ve hepimize duygu dolu anlar yaşattı. Buluşmada bir arkadaşımız Cumhurbaşkanımıza, Emine Erdoğan Hanımefendiye şiir yazıp yazmadığını sordu ve akabinde ‘Biraz özel olacak ama eşinize hiç şiir okuyor musunuz?’ dedi. Cumhurbaşkanımız da çok neşeli bir şeklide güldü ve ‘Hayır şiir yazmadım ama hep şiir okurum, eşimle de şiir gibi bir hayatım var’ diyerek çıtayı çok fazla yükseğe çıkarttı.

“BULUŞMA SAYESİNDE FARKLI KÜLTÜRLERDEN BİRÇOK İNSAN TANIDIM”

Gençlik Buluşması sayesinde farklı kültürlerden birçok insan tanıdım birçok dost edindim. Buraya gelen gençlerin Kahramanmaraş’ımızın lezzetlerini ve yöresel ürünlerini tanıma fırsatları oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın kendi kaleme aldığı kitabını gençlik buluşmasında ilk imzalatan kişi olma şerefine nail oldum ve daha sonrasında kendi seslendirdiği şiirleri bize hediye etti. Çok güzel bir armağandı.”

MUHABİR: GÖKHAN ÇALI – GÖRÜNTÜ: MEHMET DEVECİ