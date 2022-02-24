Erdoğanyılmaz ailesi, Kahramanmaraş’ın misafirperverliğini gösterdi
Kahramanmaraş’ın tanıtımı için gecesini gündüzüne katan ve tüm platformlarda şehri temsil etmek için yer alırken birçok yerli ve yabancı turistim yanı sıra devlet kademesindeki önemli isimlerle birlikte ünlü isimleri de Başkonuş Yaylasının o eşsiz havası ve doğal güzelliği eşliğinde ağırlayan Erdoğanyılmaz ailesi Rotahane Kurucusu Bilge Kuru ile Rotahane Ekibinden Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan ve Bora Gencer’i misafir etti.
Kahramanmaraş gastronomisine önemli katkılar sağlayan Süreyya Erdoğanyılmaz’ın ellerinden çıkan o eşsiz maraş yemekleri ise misafirleri adeta büyüledi.
Burada açıklamalarda bulunan Süreyya Erdoğanyılmaz lezzetlerin sırrının sevgi olduğuna dikkat çekti.
Aksu Tv Artı Eksi Program Sunucularından, Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ise gelen katılımcılara teşekkür etti.
Erdoğanyılmaz konuşmasının devamında şehrin tanıtılmasının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak emeği geçenleri tebrik etti.
Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da keyifli bir program olduğunu söyleyerek Başkonuş Yaylası olarak turizmde ciddi bir yer edinmelerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Erdoğan Yılmaz Konuşmasının devamında kahramanmaraş’ın tanıtılması için bu tür etkileşimlerin önemli olduğuna vurgu yaptı.
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