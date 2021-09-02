Erenler Derneği, aşure etkinliği düzenledi!
Erenler Derneği, Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 16:26 02.09.2021, 16:46
Dernekte düzenlenen aşure etkinliğine Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.
Aşure dağıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Erenler Derneği Başkanı Müslüm İbili, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise yaptığı açıklama da “aşure etkinliğini düzenleyen ve bizleri davet eden başkanımıza, katılımcılara ve canlara çok teşekkür ediyorum” dedi.
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