Erenler Derneği, aşure etkinliği düzenledi!

Erenler Derneği, Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 02.09.2021, 16:26 02.09.2021, 16:46
Erenler Derneği, aşure etkinliği düzenledi!

Dernekte düzenlenen aşure etkinliğine Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Aşure dağıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Erenler Derneği Başkanı Müslüm İbili, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise yaptığı açıklama da “aşure etkinliğini düzenleyen ve bizleri davet eden başkanımıza, katılımcılara ve canlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

#erenler derneği #muharrem ayı #Aşure #aşure ikramı #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P