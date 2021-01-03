Erenler Derneği Müslüm İbili’den Aksu Haber’e Özel Açıklamalar

Kahramanmaraş Erenler Derneği Başkanı Müslüm İbili derneğin yaptığı faaliyetleri Aksu Haber’e anlattı.

İbili konuşmasının devamında Kahramanmaraş’a kazandırılmış Erenler Derneği binası hakkında bilgiler verdi.

İbili konuşmasında son olarak bu tür dergahların Kahramanmaraş’ta daha çok olmasını istedi.