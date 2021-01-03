Erenler Derneği Müslüm İbili’den Aksu Haber’e Özel Açıklamalar
İbili, Erenler Derneği hakkında bilgiler verdi.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2021, 18:31 03.01.2021, 19:02
Kahramanmaraş Erenler Derneği Başkanı Müslüm İbili derneğin yaptığı faaliyetleri Aksu Haber’e anlattı.
İbili konuşmasının devamında Kahramanmaraş’a kazandırılmış Erenler Derneği binası hakkında bilgiler verdi.
İbili konuşmasında son olarak bu tür dergahların Kahramanmaraş’ta daha çok olmasını istedi.
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