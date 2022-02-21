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Ergin Gök cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Ergin Gök (30) adlı vatandaşı öldürüp cesedini ormana gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 16:25
Ergin Gök cinayeti sanığına müebbet hapis cezası

Afşin ilçesinde 8 Ekim 2020 tarihinde işlenen Ergin Gök cinayeti sanığı Durdu Işık’ın (44) yargılanmasına Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Durdu Işık ile taraf avukatları ve Gök ailesi katıldı.
Mahkemede son söz sorulan ışık, çok pişman olduğunu ve ‘boğuşma sırasında silah bana doğruyken de patlayabilirdi’ diyerek beratını talep etti.
Mahkeme heyeti Durdu Işık’ı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi: 8 Ekim 2020 tarihinde, Afşin ilçesine bağlı kırsal Çağılhan Mahallesi’nde 13 yaşındaki bir çobanın iki kişinin tartışması sırasında silah sesini duyması ve bir kişinin diğerini aracın bagajına koyup götürdüğünü belirtmesi üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, ailesi tarafından daha önce kayıp ilanı verilen Ergin Gök’ün cesedinin çuvala bırakılarak ormanlık alan gömüldüğünü ortaya çıkarılmıştı.
Araştırma başlatan jandarma ekiplerinin kentteki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarından olayda kullanılan otomobilin plakasına ulaşmasının ardından kimliğine ulaştığı Durdu Işık’ı yakalamak için çalışma başlattı.
Işık’ın Adana’ya kaçtığı bilgine ulaşılması üzerine bilgi paylaşımının ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı Seyhan ilçesinde saklandığı evde yakalayarak gözaltına almıştı.

#Ergin Gök cinayeti #Kahramanmaraş
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