Ergün Ertekin Camisi dualarla açıldı

Efsus Turan Mahallesinde, Afşinbey Yapı Kooperatifi tarafından inşaatına başlanan ve hayırseverlerin katkıları ile yaptırılan Hilal Kent Ergün Ertekin Camisi için açılış töreni gerçekleştirildi.

Caminin açılışında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin’de ilk olarak toplu konut hizmetini başlatan merhum Belediye Başkanı Ergün Ertekin’i rahmetle andı.

Güven, “Ergün Ertekin Camisi tamamlandı ve ibadete açıyoruz. Bu vesileyle merhum Ergün Ertekin Başkanımıza ruhu şad olsun diyorum. Afşin'de özellikle toplu konut alanında vizyoner projeleri başlatan ilk insan belediye başkanımız rahmetli Ergün Ertekin'di. Yaptığı toplu konutlarla Afşin'imiz onun sayesinde tanıştı. Yine onun zamanında yapılmış müstakil proje olan 'Hilal Kent' gerçekten vizyoner bir proje. Bu projenin değer ve kıymetini pandemi sürecinde çok daha iyi anladık.” dedi.

Çevre düzenlemesini belediye olarak üstendiklerni ve kısa bir zaman içerisinde tamamlayacaklarını ifade eden Güven, “Geçmişte merhum Başkanımız Ergün Ertekin ile aynı yolda yürüyen arkadaşları onun anısını yaşatmak üzere bu camiyi yaptılar. Bizde zaman zaman destek olduk ama ben biliyorum ki buraya harcanan maddi kaynakların hemen hemen neredeyse tamamını yol arkadaşları karşıladı. Başta Mehmet Taşkale olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığının dava arkadaşlığının vefanın örneğini verdiler. Mehmet Taşkale nezdinde buraya emek veren tüm yol arkadaşlarına vefa örneği göstererek buraya rahmetli Ergün Bey'in ismini veren yol arkadaşlarını bir kere daha tebrik ediyorum. Ruhun şad olsun Ergün Başkan. İnşallah camimiz başka bir şey dilemek olmaz zaten bu hayır için yapılan camidir, inşallah hayırlara da vesile olacak. Çevre düzenlemesi eksik, inşallah belediyemizin imkanlarıyla tez zamanda gerçekleştireceğiz. Çevresiyle de hizmete hazır bir hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Afşinbey Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale de, “ Bu camiyi merhum Belediye Başkanımız anısına kooperatifimiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle tamamladık, Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e yapmış olduğu destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyemiz, buraya 18. maddeyi uygulayarak, bu bölgeye imar açması, yolların, bellerin, camilerin ve alt yapının yapılması konusunda büyük cesaret örneği gösterdi. O konuda 'da tebrik ederim teşekkür ederim. Burada emekleri bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

Konuşmaların ardından katılımcılara yemek ikramı yapılarak, caminin yapımına destek veren hayırseverlere plaket taktimi yapıldı.