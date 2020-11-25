Erişilebilir Belediye, Onikişubat!

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan etmesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta ilk, Yerel Yönetim Hizmet Binası olarak engelli kullanımına uygunluk açısından “Erişilebilirlik Belgesi” Haziran ayında Onikişubat Belediyesi’ne verilmişti.

KAHRAMANMARAŞ 25.11.2020, 17:35
Erişilebilir Belediye, Onikişubat!

Şimdi ise, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Erişilebilir Kamu ve Kuruluşları Kategorisi’nde açtığı yarışmaya katılarak Yeni Hizmet Binasının Erişilebilir olduğunu kanıtlar nitelikte videoyu kamuoyuyla paylaşan Onikişubat Belediyesi, her kesimden vatandaşın hizmet alması için çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

“Bizim için her bir vatandaşımız kıymetlidir ve eşit haklara sahiptir. Yaptığımız tüm tesisleri, engelli bireylerimiz tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını düşünerek inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, bu belgeyi alan ülkemizde dokuzuncu, Kahramanmaraş’ta ilk Yerel Yönetim Hizmet Binası olmak onur vericiydi.

Bedensel engelli, işitme engelli ya da yaşlı bireylerimiz binamıza geldiklerinde talep ettikleri takdirde personelimiz tarafından tekerlekli sandalye ile girişlerimizden alınıp binamıza getiriliyor ve hizmet aldığı süre boyunca personelimiz kendisine refakat ediyor. İşi biten vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda araçlarımızla evlerine bırakılıyorlar.

Aynı şekilde işitme engelli birey görüntülü konuşma uygulamalarıyla ya da bizzat gelerek işaret dili bilen personelimizle iletişime geçerek hizmet alabilmektedir.

Görme engelli vatandaşlarımız için yapılan hissedilebilir kılavuz yüzeyler ile bina içerisinde kolaylıkla dolaşmalarına imkân sağlanmıştır.

Asansörlerimiz, merdivenlerimiz, kapı girişlerimiz, otoparkımız hepsi engelli personel ve vatandaşımızın hizmete erişebilmesi için mevzuata uygun olarak bin kadar kriter gözetilerek yapılmış ve binamıza “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazanılmıştır.”

#Kahramanmaraş #Onikişubat Belediyes
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