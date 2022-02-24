Erişilebilirlik artık daha görünür!

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosu’nu belirledi.

Bu doğrultuda Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu KAYA da, erişilebilirlik standartlarına uygun Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde ilk erişilebilirlik bayrağını göndere çekti.

Daha sonra Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Türkoğlu Mahmut Hersanlıoğlu ve diğer ilgilerinde katılım sağladığı törende erişilebilirlik belgesi alan kurumlara erişilebilirlik bayrağı, stickerları ve diğer malzemeleri takdim edildi.

Burada bir konuşma yapan Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya erişilebilirliğin önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar da herkesin hayatını kolaylaştıracak bir uygulama olduğunu ifade etti.