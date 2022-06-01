Erkenez Mahallesi “huzur toplantısı”

Kentin huzur ve güvenliğin sağlanması adına gece gündüz demeden görevinin başında olan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, beraberinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Ilgın, Dulkadiroğlu ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürleri, Şube Müdürleri, TDP Şube Müdürlüğü Personeliyle Erkenez Ömer Faruk Camii bahçesinde Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Mahalle muhtarları ile mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarının dinleyen Cebeloğlu, genel güvenlik ve asayiş konularında gelen talepleri dinledi. Huzur toplantısına, Erkenez Mahalle Muhtarı Halil Tüfenk, Karaziyaret Mahalle Muhtarı Hacı Ahmet Sivri, Eyüp Sultan Mahalle Muhtarı Hasan Tel, Sümer Mahalle Muhtarı Erol Ersoy Bilgiç, Karataş Mahalle Muhtarı Murat Ayyıldız, İstasyon Mahalle Muhtarı Mustafa Şavkılı ile mahalle sakinleri katıldı.