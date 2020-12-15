Eşeğe işkence yapan şahıs gözaltına alındı!
Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2020, 11:31 15.12.2020, 11:32
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşeğe işkence yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, kırsaldaki Horhor Mahallesi Çevirme Mezrası'nda yaşayan B.U, çoban köpeklerini üzerine saldığı eşeği daha sonra elindeki sopayla döverek yere düşürdü.
Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında B.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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