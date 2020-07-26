Eshab-I Kehf Külliyesi'ne turistler gelmeye başladı!
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından başlatılan normalleşme süreciyle yeniden tatilcilerin uğrak noktası oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2020, 18:27
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İnanç turizmi açısından da büyük önem arz eden, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan Afşin'deki Eshab-ı Kehf Külliyesi, bu yıl Kovid-19 nedeniyle en sakin günlerini geçirdi.
Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan tarihi külliyeye Türkiye'nin farklı kentlerinden turistler geliyor.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, pandemi dönemiyle sessizliğe bürünen Eshab-ı Kehf'i normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.
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