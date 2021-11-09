Eshab-ı Keyf'e Uluslararası ziyaretçiler

Sempozyuma katılan 20 ülkeden bilim insanları Eshab-ı Kehf ve Tarihi Ömerağa Konağı'nda ağırlandı.

Ziyarette Hilat Töreni de gerçekleştirildi, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e Hilat giydirildi.

Törende konuşan Başkan Güven "Hilat bir Osmanlı geleneğidir. Eskiden padişahlarımız çok değerli kumaşlardan yaptırılan bu özel giysi ile ödüllendirme törenleri düzenlerdi. Kültürümüze sahip çıkmak, yabancı misafirlerimize ve genç kuşaklarımıza eski geleneklerimizi öğretmek için bizler de bugün bir geleneğimizi gerçekleştirdik. Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ın değerlerini de misafirlerimize aktardık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn.Hayrettin Güngör'e Türk Dünyasına yaptığı bu katkıdan ötürü teşekkürlerimi sunarım" dedi.