Eşi doğum yapan erkekler dikkat!

İstanbul'da boşanma davası açan bir kadın, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, hamilelik ve doğum sırasında, özel günlerde yanında olmadığını gerekçe göstererek manevi tazminat istedi. Yargıtay ise emsal karar vererek kadını haklı buldu.



Bir kadın, eşinin kendisiyle ilgilenmediğini, hamilelik ve doğum sırasında, özel günlerde yanında olmadığını, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçirip, geç saatlere kadar eve gelmediğini ve gelmek istemediğini söylediğini, özel günlerde dahi yanında olmadığını belirterek manevi tazminat talebinde bulundu.



Yargıtay 2. Hukuk Dairesi davalı kocanın boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğunu ve bu kusurlu davranışların aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelik taşıdığını vurguladı.