Eşinin ölümüne dayanamadı: 1 gün sonra vefat etti

Ekinözü ilçesine bağlı Kabaktepe mahallesinde bir gün önce hayatını kaybeden Medine Polat (89) dün toprağa verildi. Eşinin ölümüne dayanamayan Hüseyin Hüsnü Polat (88) ise 1 gün sonra vefat etti.

Eşinin ölümüne çok üzülen Hüseyin Hüsnü Polat (88) "Ben bu acıya dayanamam beni de yarın eşimin yanına defnedin" cümlesini kullandıktan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Eşinin vefatının ardından hayatını kaybeden Hüseyin Hüsnü Polat (88), bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.