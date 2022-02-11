Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kahramanmaraşlılarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 12:39 11.02.2022, 12:46
Etkinlikler kapsamında Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kahramanmaraşlılarla buluştu.
Mehmet Akif Kültür Merkezinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aksu TV ekranlarında canlı yayınlanan programda ahlaki değerler konuşuldu.
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