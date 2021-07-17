Eski emniyet müdür yardımcısı Mehmet Çeribaş’ın acı günü!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünde, Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve önceki atama döneminde başmüfettiş olarak atanan Mehmet Çeribaş’ın babası vefat etti. emj
KAHRAMANMARAŞ 17.07.2021, 17:39
Kahramanmaraş il Emniyet müdürlüğünde, Müdür yardımcısı iken Polis Başmüfettişi olan Mehmet Çeribaş'ın babası Kemal Çeribaş (82) dün gece vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde defnedildi.
Taziyelerin ise Kadirli ilçesinde merhumun ikamameti önünde yapılacağı öğrenildi.
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