Eski milletvekili Cafer Tatlıbal hayatını kaybetti

Memleketine birbirinde değerli hizmetleri kazandıran Tatlıbal, Ankara’da iki ilişkileri sayesin de Kahramanmaraş’a hizmet gelmesi yolun da büyük projelere imzasını atmıştı.



22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde Ak Parti' den Kahramanmaraş milletvekili seçilen Cafer Tatlıbal, o yıllarda memleketi için hizmet yolculuğuna ilk adımını atmıştı.



Kahramanmaraş’ta hemşehrileri tarafında sevilen sayılan bir siyasetçi olan Tatlıbal, her kesimin gönlüne girerek siyasetten iz bırakan isimlerden oldu.



Tatlıbal, siyasetin yanı sıra sağlık camiası tarafından da büyük ilgiyle takip edilen hekimler arasındaydı. Sağlık bakanlığı bürokrasisinde üst düzey görevlerde bulunarak memleketi için gece gündüz demeden çalışmalar yapan Tatlıbal, çalışkanlığıyla da genç hekimlere örnek olmuştu.



7 Mayıs 1945'te Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tatlıbal, İhtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladı. Van Devlet Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalışan Tatlıbal, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Klinik Şefi ile Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevlerini yapmıştı.



SHÇEK Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. MTTB 54. Dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyeliği, Türkiye Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.



23. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Cafer Tatlıbal, Eyüp Sultan Caminde Kılınacak Cenaze Namazının Ardından Eyüp Sultan Mezarlığından Toprağa Verilecek.



Aksu TV ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet, Tatlıbal, ailesine başsağlığı dileriz.

