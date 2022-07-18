Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı

Geçmiş dönemlerde Kahramanmaraş belediye başkanlığı ve TBMM 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş milletvekilliği yapmış olan, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastane de yaşam mücadelesini kaybeden Ali Sezal, hayata gözlerini yumdu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal'ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Abdulhamithan Camii’nde kılındı.

Cenaze namazının ardından Sezal, şeyh adil mezarlığında dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz ve Bülent Arınç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve İlçe Teşkilatları, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve sevenleri yoğun bir katılım gerçekleştirdi.

Bizde Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.