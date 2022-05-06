Eski ve yeni eş kavgasında eşini kasten öldürmekten suçlu bulunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Şahin Elbistan E Tipi Kapalı Ceza Ve İnfaz Kurumu’ndan, aynı davada yargılanan eski eş Fırat Gültekin’de Elazığ Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyetince son sözleri sorulan Şahin, “Beni tahrik ettiler. Çok pişmanın tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanığı eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eski eş Fırat Gültekin’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl, konut dokunulmazlığı ihlalinden de 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Aynı davada yargılanan Fırat Gültekin ise meşru müdafaadan beraat etti.

Olayın özeti, 07 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde Edanur Şahin adlı kadının eski eşi Fırat Gültekin ile resmi nikâhlı eşi Hüseyin Şahin arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Edanur Şahin, bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.