Eskisi kadar rağbet görmüyor! Meyan kökü tezgahlarda kaldı
11 ayın sultanı geldi ama meyan satılmadı.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 13:13
Sıcak yaz ramazanlarında iftar sofralarının vazgeçilmez tadı meyan kökü eskisi gibi rağbet görmedi.
Esnafın ümitle satılmasını beklediği meyan kökü tezgahlarda kaldı.
Tarihi kapalı çarşı esnafının satışlara sunduğu meyan köküne alıcı çıkmadı.
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