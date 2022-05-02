Esnaf camiası bayramlaştı

Başkan Ahmet kuybu’nun yanı sıra TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, oda yönetimi, esnaf odaları başkanları ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen merasimde bayram günlerinin neşesi ve birlikteliği hakimdi.

Neşeli geçen törende tüm bir yılın bayram gibi olmasını dileyen oda başkanları birlik ve beraberlik görüntüsü sergilediler.

Programın ardından aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan KMESOB başkanı Ahmet Kuybu şöyle konuştu.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, ise “Birlik ve beraberlik ayı olan ramazanın ardından yine hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” sözlerine yer verdi.