Esnaf destek paketi esnafları memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket esnafları memnun etti.
KAHRAMANMARAŞ 16.12.2020, 16:15
Bu manada Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek.
Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması beklenirken, Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.
Ödeme başvuruları ise e-devlet üzerinden yapılacak.
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