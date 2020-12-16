Esnaf destek paketi esnafları memnun etti

Bu manada Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek.

Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması beklenirken, Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

Ödeme başvuruları ise e-devlet üzerinden yapılacak.