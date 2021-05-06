Esnaf erişim rehberi hizmet vermeye başladı!
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından esnaf ile müşteri arasındaki bağlantının daha iyi sağlanması amacıyla hazırlanan Esnaf Erişim Rehberi, www.esnafrehber.net adresi üzerinden hizmet vermeye başladı.
Değişen ve gelişen dijital çağa ayak uydurmak amacıyla önemli çalışmalara imza atan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni bir hizmeti devreye soktu.
Esnaf ile müşteri arasındaki bağlantının daha iyi şekilde sağlanmasını amaçlayan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, vatandaşın Kahramanmaraş’taki tüm esnafın telefonuna, adresine, konumuna ve daha birçok bilgisine ulaşmasını sağlayacak bir rehber hizmetini www.esnafrehber.net adresi üzerinden kent halkıyla buluşturdu.
Oturduğunuz yerden, yorulmadan, zamanınızdan tasarruf ederek, Kahramanmaraş’ta aradığınız her meslek dalındaki esnafa erişim imkanı sağlayan bu hizmetle birlikte Kahramanmaraş merkezde bulunan 18 bin esnafın bilgilerine çok kolay ulaşım sağlanacak.
“VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ”
Yapılan projeyle ilgili konuşan Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, “Bu hizmetle birlikte vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Dijital çağdayız ve bu çağa en iyi şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu noktada hazırladığımız https://www.esnafrehber.net/ adresli internet sitemiz kent halkımıza en iyi şekilde hizmet verecektir” dedi.
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