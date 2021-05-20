Esnaf erişim rehberi hizmeti meyvelerini vermeye başladı

Bu uygulamayla hem vatandaşın işleri kolaylaştı hem de esnafın kazancı artmış oldu.



Esnaf Sosyal Yaşamın Orta Direğidir Diyen Başkan Kuybu, desteklerinde dolayı Aksu TV Ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine de Teşekkür Etti.



Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu: “Bu uygulama birçok illerimizde de hayata geçti. Ben özellikle bu konunun duyurulmasından emeği geçen Aksu TV başta olmak üzere Büyükşehir belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız insanlarımız da memnuniyetlerini dile getiriyor esnafımıza da yansıdığını gördük buradan. Bizim insanımız millidir. Allah razı olsun hemşericidir, duygusaldır. Esnafla milletin 500 yıllık geçmişi vardır. Yani esnafta milletin bir parçasıdır. İyi gün kötü gün dostudur. Yani sosyal yaşamın orta direğidir esnaf bununda vatandaşımız farkındaydı zaten bizim de böyle bir çalışma yapmamız bunların ayağı oldu. Yani Bu Uygulamanın Kahramanmaraş esnafına faydalı olduğunu düşünüyoruz.”

Muhabir: Gökhan Çalı