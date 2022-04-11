Esnaf lokantaları dertli!

Undan yağa sebzeden ete sütten şekere artan fiyatlar esnaf lokantalarında hesabı şaşırttı.

Kahramanmaraş Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur ise zor bir süreçten geçtiklerine dikkat çekerek lokantacı esnafları olarak gelen zamları sundukları özel lezzetlere yansıtmamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.