Esnaf lokantaları dertli!
Başta gıda olmak üzere her kaleme zam geldi esnaf lokantalarında giderler arttı. Lokantacılar artık yemek pişirirken iki kez düşünüyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 14:07 11.04.2022, 14:14
Undan yağa sebzeden ete sütten şekere artan fiyatlar esnaf lokantalarında hesabı şaşırttı.
Kahramanmaraş Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur ise zor bir süreçten geçtiklerine dikkat çekerek lokantacı esnafları olarak gelen zamları sundukları özel lezzetlere yansıtmamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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