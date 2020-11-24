Esnaf Odası Başkanı Topaktaş’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 mektubu!

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgına karşı yürütülen kısıtlamaların esnaf ve sanatkarın olumsuz etkilediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnaf adına açık mektup yazdı.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 17:53
Esnaf Odası Başkanı Topaktaş’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kovid-19 mektubu!

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş,  imzası ile yazılan açık mektup cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan’a posta yoluyla gönderildi.

Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş, esnafın beklentilerinin yer aldığı mektupla alakalı yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını dile getirdiklerini söyledi.

#Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Topaktaş #Kahramanmaraş #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Kovid19 mektubu
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