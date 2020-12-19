Esnafa destek devam ediyor

Oda Başkanı Mustafa Baltacı, Başkan Güngör’ün pandemi sürecinde Özel Halk Otobüslerine desteğini açıklayan ilk belediye başkanı olduğuna dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlılıklara rağmen fedakârca çalışma yürüten esnafa teşekkür etti.

2020 yılı içerisinde verilen desteklerin 2021 yılında da artırıldığını belirten Başkan Güngör, şunları söyledi;

“Esnafımıza 2020 yılı içerisindeki desteğimizi 2.000 TL’ye çıkarmıştık. Önümüzdeki yılın şartları dikkate alarak yapmış olduğumuz Aralık Ayı Meclis toplantımızda Ocak ayında desteğimizi araç başına 3.000 TL devam eden aylarda da 2.500 TL’ye çıkardık. Aynı zamanda Afşin ve Elbistan ilçelerimizdeki Özel Halk Otobüsü esnafımıza da 2021 yılı içerisinde desteğimizi araç başına 2.000 TL’ye çıkardık. Esnafımıza hayırlı olsun. Bu salgın sürecini hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.