Esnafına sahip çık Kahramanmaraş!
KMTSO'dan yerel esnafa destek kampanyası başlatıldı
Tüm Dünyada Olduğu Gibi Ülkemizde De Etkisi Devam Eden Salgın Süreci Birçok Sektörü Olumsuz Etkilerken, Bu Kapsamda Alınan Tedbirler Özellikle Küçük Esnafı Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor.
Kmtso Tarafından Kahramanmaraş’ta Yerel Esnafların Ticaretten Aldığı Payın Artırılarak Yerel Kalkınmaya Destek Sağlamak Amacıyla 'Esnafına Sahip Çık Kahramanmaraş' Konulu Kampanya Başlatıldı.
Kmtso Yönetim Kurulu Üyesi Aynı Zamanda Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Esnafların Zor Bir Süreçten Geçtiğine Dikkat Çekti.
Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Oda Olarak Kampanyayı Desteklediklerini Söyledi.
Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Yaptığı Açıklamada Esnafların Bu Zorlu Süreçten Etkilendiğine Dikkat Çekerek Kampanya Hakkında Bilgiler Verdi.
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