‘Esnafına sahip çık Kahramanmaraş’ kampanyası!

Ekonomik olarak zor şartlar içerisinde olunan bu günlerde Kahramanmaraşlı vatandaşların, alışverişlerini özellikle yerel firmalardan yapması, şehrin kalkınması için büyük önem taşımaktadır.

‘En Son Kaça Olur’ diyerek pazarlık yapabildiğimiz yerel esnaflarda yapılan bu çağrıyı yineleyerek, desteklerinden dolayı KMTSO’na teşekkür etti.