‘Esnafına sahip çık Kahramanmaraş’ kampanyası!

Kahramanmaraş’ta yerel esnafın ticaretten aldığı payın artırılarak kalkınmaya destek sağlamak amacıyla KMTSO tarafından, “Esnafına Sahip Çık Kahramanmaraş” konulu kampanya başlatılmıştı.

Esnaflar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlatmış olduğu kampanyanın yerinde ve güzel olduğunu söyledi.