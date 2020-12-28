‘Esnafına sahip çık Kahramanmaraş’ kampanyası!
Yerel esnafın ayakta kalması adına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan ‘Esnafına Sahip Çık Kahramanmaraş’ kampanyası küçük esnafı memnun etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2020, 17:49 28.12.2020, 18:01
Kahramanmaraş’ta yerel esnafın ticaretten aldığı payın artırılarak kalkınmaya destek sağlamak amacıyla KMTSO tarafından, “Esnafına Sahip Çık Kahramanmaraş” konulu kampanya başlatılmıştı.
Esnaflar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlatmış olduğu kampanyanın yerinde ve güzel olduğunu söyledi.
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