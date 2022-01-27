Esnaflar çatılarını temizledi
Kahramanmaraş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ev ve iş yerlerinin çatılarında kar birikintileri oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 13:36
Bu birikintiler zamanla ağırlaşarak insanların can ve mal güvenliğini de tehdit eder duruma gelmeye başladı.
Kahramanmaraş Trabzon caddesindeki esnaflarda iş yerlerinin çatılarında biriken karları atarak herhangi bir felaket yaşanmasının önüne geçti.
Esnaflar bu zor süreçte herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyleyerek bu sayede can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğini ifade etti.
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