Esnaftan polise pasta sürprizi!
Kahramanmaraş’ta Polis Teşkilatının 176.yılı unutulmadı.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 11:22 11.04.2021, 17:18
Kahramanmaraş’ta Polis Teşkilatının 176.yılında esnaf polisini unutmadı.
Trabzon caddesinde görev yapan bir trafik polisine denetim yaptığı sırada esnaf pastayı göstererek Polis teşkilatının 176.yılını kutladı.
Sürpriz karşısında esnafa teşekkür eden emniyet mensubunun mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.
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