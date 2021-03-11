Esra Bilgi Saloon hizmete açıldı!

Genç girişimci Esra Bilgi Kahramanmaraş’ta bir ilke imza atarak Kahramanmaraş’ın en büyük bayan kuaförünü açtı.

Make up Esra Bilgi Aksu Haber’e Esra Bilgi Salon hakkında bilgiler verdi.

“6 yıl önce başladığım bu Esra Bilgi markası altında büyüdük normalde 11 yıldır salonum var evet güzellik merkezleri adına Kahramanmaraş’ta çok büyük salonlar var ama ben gittiğim seyehatlarda gördüğüm kadarıyla sadece kuaförlük sektöründe istediğim tasarımları bu yıl açtığım yeni salonumda uyguladım. 3 katlı bir salonda hizmet veriyoruz ama sadece kuaförlük hizmeti olarak. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde açmıştım 6 yıl önce ilk salonumu kadının gücünü bir kadının yapabileceği her şeyi göstermek adına bu yılda 6. yılımda istediğim hayalimdeki olan salonu gerçekleştirdim. Kahramanmaraş’ta bir ilk olmak kadınlara hizmet vermek, kadın olarak büyümek ve birbirimizi desteklemek benim için onur ve gurur verici.”

Profesyonel kadrosuyla Kahramanmaraş halkına hizmet veren esra bilgi salon 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla dev kampanyalar başlattı.

“Aslında makyaj olarak gittik ama bizim sarılarımızda çok ünlüdür böyle sarıların kraliçesi olarak geçiyor tabiri caizse kampanyalarımızda ise yeni bir kampanya yaptık çünkü salonumuzu buraya taşıdığımızda bütün stoklarımızı kampanya olarak uyguladık salonumuzda ombre, sombre, kalıcı fönlerimiz tüm en küçük en büyük işlemlerimizde hepsinde kampanyalarımız var ama özellikle diyebileceğim şimdi düğün sezonuda açılmışken gelin başında gelini hazırlamak bakımlarını yapmak esktra gelin odamızıda fotoğraf çekimi için damat beye vereceğimiz hizmet 1.000 TL. bence gelinlerimiz bu kampanyaları bu salonumuzda değerlendirmeli tüm gelinlerimizi davet ediyorum en azından gezip görmeleri bi kahvemizi içmeleri bile bizim için yeterli olacaktır.”

Gelinlerin yüzünü güldürecek bir ilke de imza atan Make Up Esra Bilgi otel odasını Esra Bilgi salona taşıdı.

“Ünvanımdan da bildiğiniz üzere Make Up Esra Bilgi olarak geçiyor. Daha önceki seyehatlarımda unvan olarak ve eğitmenlik serüvenimde makyaj çok önemli gelinlerimizi hazırlamak için önceden özel bir odamız vardı ama ben burada ki otellerimizde hazırlanmak için ekibimi toplayıp ekipmanlarımı alarak hizmete gidiyordum ve bu benim salonumda bir eksiklik oluyordu çünkü ben burdan gitmiş oluyordum gelinlerim için orda istediğimiz tasarımlar ışıklar olmuyordu ama biz burda Esra Bilgi salonda önce gelin için hazırladığımız saçları için yerimiz ekstradan yanında otel konsepti yaptığımız bir yatak hizmeti verdik. Yani bir odayı para kazanmak için değilde gelinlerimizi gerçekten mutlu etmek ve kendilerini özel hissetmeleri için bir tasarım yaptık.”

Haber – Emre Ataç