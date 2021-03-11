Esra Bilgi Saloon hizmete açıldı!

Kahramanmaraş’ın en büyük ve en donanımlı bayan kuaförü hizmete açıldı.

KAHRAMANMARAŞ 11.03.2021, 11:25 11.03.2021, 14:53
Esra Bilgi Saloon hizmete açıldı!
Esra Bilgi salon hizmete açıldı!
Esra Bilgi salon hizmete açıldı!

Genç girişimci Esra Bilgi Kahramanmaraş’ta bir ilke imza atarak Kahramanmaraş’ın en büyük bayan kuaförünü açtı.

Make up Esra Bilgi Aksu Haber’e Esra Bilgi Salon hakkında bilgiler verdi.

“6 yıl önce başladığım bu Esra Bilgi markası altında büyüdük normalde 11 yıldır salonum var evet güzellik merkezleri adına Kahramanmaraş’ta çok büyük salonlar var ama ben gittiğim seyehatlarda gördüğüm kadarıyla sadece kuaförlük sektöründe istediğim tasarımları bu yıl açtığım yeni salonumda uyguladım. 3 katlı bir salonda hizmet veriyoruz ama sadece kuaförlük hizmeti olarak. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde açmıştım 6 yıl önce ilk salonumu kadının gücünü bir kadının yapabileceği her şeyi göstermek adına bu yılda 6. yılımda istediğim hayalimdeki olan salonu gerçekleştirdim. Kahramanmaraş’ta bir ilk olmak kadınlara hizmet vermek, kadın olarak büyümek ve birbirimizi desteklemek benim için onur ve gurur verici.”

Profesyonel kadrosuyla Kahramanmaraş halkına hizmet veren esra bilgi salon 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla dev kampanyalar başlattı.

“Aslında makyaj olarak gittik ama bizim sarılarımızda çok ünlüdür böyle sarıların kraliçesi olarak geçiyor tabiri caizse kampanyalarımızda ise yeni bir kampanya yaptık çünkü salonumuzu buraya taşıdığımızda bütün stoklarımızı kampanya olarak uyguladık salonumuzda ombre, sombre, kalıcı fönlerimiz tüm en küçük en büyük işlemlerimizde hepsinde kampanyalarımız var ama özellikle diyebileceğim şimdi düğün sezonuda açılmışken gelin başında gelini hazırlamak bakımlarını yapmak esktra gelin odamızıda fotoğraf çekimi için damat beye vereceğimiz hizmet 1.000 TL. bence gelinlerimiz bu kampanyaları bu salonumuzda değerlendirmeli tüm gelinlerimizi davet ediyorum en azından gezip görmeleri bi kahvemizi içmeleri bile bizim için yeterli olacaktır.”

Gelinlerin yüzünü güldürecek bir ilke de imza atan Make Up Esra Bilgi otel odasını Esra Bilgi salona taşıdı.

“Ünvanımdan da bildiğiniz üzere Make Up Esra Bilgi olarak geçiyor. Daha önceki seyehatlarımda unvan olarak ve eğitmenlik serüvenimde makyaj çok önemli gelinlerimizi hazırlamak için önceden özel bir odamız vardı ama ben burada ki otellerimizde hazırlanmak için ekibimi toplayıp ekipmanlarımı alarak hizmete gidiyordum ve bu benim salonumda bir eksiklik oluyordu çünkü ben burdan gitmiş oluyordum gelinlerim için orda istediğimiz tasarımlar ışıklar olmuyordu ama biz burda Esra Bilgi salonda önce gelin için hazırladığımız saçları için yerimiz ekstradan yanında otel konsepti yaptığımız bir yatak hizmeti verdik. Yani bir odayı para kazanmak için değilde gelinlerimizi gerçekten mutlu etmek ve kendilerini özel hissetmeleri için bir tasarım yaptık.”

Haber – Emre Ataç

#Make up Esra Bilgi #Genç girişimci Esra Bilgi #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber #esra bilgi #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
17°
orta şiddetli yağmur
Namaz Vakti 11 Mart 2021
İmsak 05:23
Güneş 06:43
Öğle 12:47
İkindi 16:06
Akşam 18:42
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20