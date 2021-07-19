Eşsiz bayram tatlıları AKDO’da
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren AKDO kurban bayramında da yine Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2021, 17:39 19.07.2021, 17:49
Kurban bayramına saatler kaldı. Akdo ailesi de vatandaşların ağızlarının tatlanması için birbirinden çeşitli tatlıları maharetli ustaların elleriyle hazırladı.
Bayram şekerinden pastaya, çikolatalardan tatlılara, Maraş çöreğinden fıstık ezmesine kadar bir çok çeşit sizleri bekliyor.
Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik bayram tatlıları ve çalışmalarla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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