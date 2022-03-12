Eşsiz kar manzaraları görenleri büyüledi!

Şelaleri ve yaylaları ile bilinen Göksun ilçesinde kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

İlçedeki dağlar, meydanlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzaralar oluşturdu.

Öte yandan, Göksun Belediyesi ekiplerinin karla mücadele kapsamında çalışmaları sürüyor.

Ana cadde ve sokaklarda yol açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.